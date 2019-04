Arcen heeft eerste zomerse dag van het jaar

De eerste lokale zomerse dag van het jaar is een feit. In Arcen steeg het kwik om 15.00 uur naar 25,2 graden. Voor een lokale zomerse dag moet op een officieel weerstation 25 graden of meer worden gemeten, meldden onder meer Weeronline en MeteoGroup.

De eerste lokale zomerse dag van 2018 viel op 18 april, een jaar en een dag geleden. Dat was het begin van een lange droge periode. De laatste zomerse dag van vorig jaar was op 16 oktober.

De eerste lokale zomerse dag valt bijna drie weken eerder dan normaal. In vrijwel het hele land is het vrijdag warm, met een temperatuur tussen de 21 en 24 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler met in Lauwersoog 14,7 graden.

Het is nog geen officiële zomerse dag, want in De Bilt werd het tot nu toe 23,3 graden. Zaterdag wordt het iets warmer en komen we met 24 tot 25 graden in De Bilt ook in de buurt van een officiële zomerse dag.

Landelijke monitoring droogte komt in zicht