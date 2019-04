Arash N.: ontzettende spijt mishandeling ober

Arash N. heeft ontzettende spijt van het mishandelen van een ober in Praag vorig jaar. Dat zei hij maandag in de rechtbank in Praag aan het begin van het proces tegen hem en zijn broer Armin. Hij heeft aangeboden ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek financieel te ondersteunen, maar het is niet duidelijk of er al geld is overgemaakt. „Ik accepteer ieder bedrag en zal alles doen wat ik kan om dat te betalen. Hij verdient het.”

Tijdens het verhoor van Arash werd Armin geboeid uit de zaal gevoerd, hij kan dus niet horen wat zijn broer vertelt. De twee zitten sinds hun arrestatie april vorig jaar in de cel.

Ze waren met een groep vrienden in de Tsjechische hoofdstad. Een van de vrienden kreeg volgens Arash ruzie met de manager van een restaurant. Volgens Arash viel de manager zijn vriend in de rug aan en daarna escaleerde het. „Ik kan me herinneren dat ik iemand twee of drie keer in de rug heb geschopt. Het waren low-intensity schoppen.” Ook erkent hij iemand anders in zijn gezicht te hebben geschopt.

De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op.

De vriendengroep vertrok na het incident richting Berlijn maar keerde weer terug naar Praag. Daar werden ze op het vliegveld gearresteerd. De broers speelden volgens de aanklager de hoofdrol in de vechtpartij.

De mishandeling leidde in Tsjechië en Nederland tot grote verontwaardiging. Van de groep van zeven Nederlandse vrienden kregen er drie voorwaardelijke celstraffen. Twee anderen gingen vrijuit omdat ze juist hadden geprobeerd de boel te sussen.