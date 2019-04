April was zacht, droog en zonnig

Met in De Bilt gemiddeld 10,9 graden tegen 9,2 graden normaal was april een bijzonder zachte lentemaand. Sinds 1901 was het slechts zes keer warmer, waarvan vijfmaal in deze eeuw. Dat meldt MeteoGroup.

Het weerbureau schrijft het uitzonderlijke weer toe aan klimaatverandering. Behalve warm was het in april erg zonnig, met gemiddeld over het land 243 zonuren tegen 178 uur normaal. Slechts vier keer verliep april nog zonniger.

Op 12 en 13 april haalde de temperatuur op veel plaatsen de 10 graden niet en trokken buien met hagel en natte sneeuw over het land. In het noordoosten werd het lokaal even wit. „In de vorige eeuw was dit nog heel normaal en kwam dit eens in de twee jaar voor”, aldus MeteoGroup.

Na de kou rond het midden van de maand ging de temperatuur in een rechte lijn omhoog. De Bilt telde over heel april negen warme dagen (maximumtemperatuur 20 graden of meer) tegen drie warme aprildagen normaal.

Pasen verliep dit jaar recordzonnig en was de op één na warmste over beide dagen. Tweede Paasdag verliep in De Bilt met 24,8 graden zelfs recordwarm. Tot een zomerse dag kwam het niet op het hoofdstation.

Met gemiddeld over het land circa 31 millimeter tegen 44 millimeter normaal was april droog. Door het zonnige en warme weer verdampte veel vocht, waardoor het landelijk neerslagtekort nu al is opgelopen naar 40 mm.