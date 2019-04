April 2019 was zeer zonnig en warm

April is zeer zonnig en warm verlopen. Slechts zes keer eerder verliep de maand warmer. Wat betreft het aantal zonuren staat afgelopen maand zelfs op positie vijf, zo meldt Weeronline. Ook was het behoorlijk droog, al haalt april 2019 op die categorie niet de top tien.

De temperatuur in De Bilt lag afgelopen maand gemiddeld op bijna 11 graden, tegen ruim 9 normaal. Het record voor april dateert uit 2011, toen een gemiddelde temperatuur van 13,1 graden werd bereikt. De zon scheen afgelopen maand 244 uur, tegen 178 uur gemiddeld. De warmste vijf aprilmaanden sinds het begin van de metingen vielen in de laatste twaalf jaar.

De eerste warme dag - met een temperatuur boven de 20 graden in De Bilt - van dit jaar werd op 7 april gemeten. Ook het paasweekend, van 19 tot en met 22 april, was prachtig, met dagelijks 12 tot 14 uur zon en maxima van rond de 24 graden. We beleefden zelfs de warmste tweede paasdag ooit.

Met 28 millimeter neerslag gemiddeld over het land tegen 44 millimeter was april een relatief droge maand. Veel van de neerslag viel in enkele dagen.