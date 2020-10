‘Apps voor scannen verdachte huidplekje niet altijd betrouwbaar’

Apps voor het scannen van verdachte huidplekjes geven niet altijd de goede diagnose. Plekjes worden geregeld onterecht als verdacht gezien. Dit concludeert de Consumentenbond op basis van een test van drie huidapps. Aan dat onderzoek deden 21 proefpersonen mee.

De proefpersonen controleerden in totaal 45 huidplekjes met de huidapps Huidmonitor, Medgic en SkinVision. Daarna beoordeelden twee dermatologen de plekjes. Volgens de dermatologen ging het bij twee van de 45 plekjes om huidkanker. Bij Huidmonitor en SkinVision kwamen deze plekjes ook als verdacht naar voren. Medgic gaf voor deze twee plekjes een onduidelijk resultaat. SkinVision zag veel meer plekjes, onterecht, aan voor huidkanker.

Bij Huidmonitor beoordeelt niet de app of een plekje verdacht is. Dat wordt overgelaten aan de gebruiker. Die moet een foto van de verdachte vergelijken met voorbeeldfoto’s. Het oordeel is vaak goed, beter dan bij SkinVision.

Met de app Medgic kregen de proefpersonen veel onduidelijke uitslagen. Zo kreeg een moedervlek de diagnose ‘goed- of kwaadaardig’. Soms gaf de app voor een plekje vier diagnoses.

Uiteindelijk gaven 16 van de 21 deelnemers aan met een verdacht plekje toch liever naar de huisarts te gaan.