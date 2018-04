Appingedam feest op Koningsdag uit verdriet

Een stukje Groningen maakt zich vrijdag symbolisch los van het koninkrijk. In Appingedam roepen actievoerders en mensen die ontgoocheld zijn over de problematiek rond de aardbevingen en de afhandeling van de schadevergoedingen de ‘Republiek Uniek Groningen’ uit.

Volgens muzikant en mede-initiatiefnemer Harry Loco heeft koning Willem-Alexander geen werkelijke interesse getoond voor de problemen. Tegen het Dagblad van het Noorden zei Loco: „Dat hij wel Koningsdag in Groningen viert, ervaren wij als een dikke vinger naar de Groningers.”

„Het is een feest uit verdriet”, zei commissaris van de Koning René Paas, donderdagavond bij een persbijeenkomst in het Provinciehuis. „Het is belangrijk dat recht wordt gedaan aan de belangen van de bewoners van Appingedam, Delfzijl en de andere gemeenten.”

Op Koningsdag praat Willem-Alexander tijdens de rondgang door de stad ook kort met een aantal slachtoffers van de aardbevingen, om te benadrukken dat hij met het lot van de Groningers begaan is. „Een feest vieren in Groningen en geen aandacht besteden aan de problematiek kan niet”, aldus Paas.