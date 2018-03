Appende fietser schuldig aan dodelijk ongeval

Een 23-jarige vrouw uit Arnhem is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur omdat zij een dodelijk verkeersongeval heeft veroorzaakt. De vrouw was druk met haar smartphone en zag daarom een 83-jarige vrouw met een rollator die op het fietspad liep, over het hoofd.

De fietsende vrouw botste vol op de bejaarde vrouw en viel met haar fiets over haar heen. De vrouw overleed twee dagen later aan haar verwondingen.

Volgens de rechtbank is de vrouw „te veel en te lang” afgeleid geweest door haar smartphone. „Het ongeval is daarmee veroorzaakt door aanmerkelijke onoplettendheid van de vrouw en dus aan haar schuld te wijten”, aldus de rechtbank in Zutphen.