Appen geschrapt in aanklacht dodelijk ongeluk

Het is niet van belang of de 28-jarige Pamela H. uit Den Burg achter het stuur zat te appen toen ze in maart 2016 in het pikkedonker op Texel een 21-jarige vrouw uit Geldrop doodreed. Dat stelde de aanklager maandag in de hogerberoepszaak, waarin hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar tegen de Texelse eiste.

Volgens de aanklager heeft de discussie over het appen de strafzaak bij de rechtbank in Alkmaar in 2017 „op een heel verkeerd spoor gezet” en uiteindelijk „tot een verkeerd oordeel geleid”, aanleiding om het uit de aanklacht te schrappen. „Het doet er niet toe of de verdachte zat te appen. Het gaat erom dat ze niet voorzichtig genoeg heeft gereden en dat als gevolg daarvan iemand om het leven is gekomen.”

H. kreeg eerder van de rechtbank een taakstraf van 120 uur en een rijverbod van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.