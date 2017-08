„Appen achter het stuur net zo erg als rijden met slok op”

Bellen en appen onder het autorijden moet even zwaar worden bestraft als rijden met een slok op. Dat bepleit Veilig Verkeer Nederland (VVN) woensdag in een brandbrief aan demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie). „Het is de hoogste tijd serieus werk te maken van het uitbannen van bellen en appen achter het stuur.”

Aanleiding voor de brandbrief is dat de demissionaire bewindsman vorige maand aankondigde dat hij roekeloos rijgedrag harder wil gaan aanpakken. „Daarbij wordt echter niet het gebruik van de smartphone genoemd als vergrijp dat moet worden afgeremd”, zei VVN-directeur Felix Cohen woensdag tegen De Telegraaf. „Maar als je niet de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal doden en ernstig gewonden aanpakt, span je het paard achter de wagen.”

VVN dringt bij de demissionaire minister aan op het invoeren van wetgeving die roekeloze weggebruikers zwaarder en sneller zal bestraffen. In de wet moet overduidelijk worden gemaakt wanneer er sprake is van roekeloosheid. Wat VVN betreft zijn rijden onder invloed, rijden met een absurd hoge snelheid en zeker ook het gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname nadrukkelijk vormen van roekeloos rijgedrag.

Smartphonegebruik en beeldschermgebruik tijdens verkeersdeelname zijn sterk in opmars, licht VVN toe. Daarom zou het net zo zwaar bestraft moeten worden als rijden onder invloed en het rijden met een te hoge snelheid. De boetes voor rijden onder invloed beginnen bij 300 euro. „Het gaat ons om het ontwikkelen van een sociale norm, net zoals bij alcohol”, zei een woordvoerder van VVN vanmorgen tegen de NOS. De organisatie pleit ook voor technologische ontwikkelingen waardoor smartphonegebruik tijdens het rijden helemaal onmogelijk wordt gemaakt. VVN-directeur Cohen gaf in De Telegraaf aan daar warm voorstander van te zijn, omdat dit afleiding door de smartphone met 100 procent voorkomt.

Behalve een heldere norm is er ook „deugdelijke en effectieve handhaving en wetgeving” nodig die helpt om een veilig verkeersgedrag te waarborgen, vindt VVN. „Weggebruikers hebben niet meer het gevoel dat de politie meekijkt. De pakkans zit bijna op nul.” De organisatie pleit onder meer voor „een forse verhoging van de controlekans bij geautomatiseerde handhaving en het weer op peil brengen van het aantal staandehoudingen.”

Het aantal verkeersslachtoffers loopt de laatste jaren weer op. Stierven in 2014 nog 570 mensen aan de gevolgen van een verkeersongeluk, vorig jaar waren dat er 629. Ook het aantal ernstig gewonden is met vele honderden tot boven de 21.000 gestegen. De toename is volgens Cohen deels het gevolg van de toenemende populariteit van de smartphone.

VVN zegt verheugd te zijn dat het ministerie van Veiligheid en Justitie een wet in voorbereiding heeft die roekeloos rijden zwaarder en sneller zal bestraffen. De organisatie hoopt dat de wet voor een omkeer zorgt in de jaarlijkse stijging van het aantal verkeersslachtoffers.