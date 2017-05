Appen achter het stuur: „de straffen zijn nu om te lachen”

Levensgevaarlijk. Pakweg 12 procent van alle automobilisten stuurt weleens een appje onder het rijden. Vooral jongeren (18-35 jaar) maken het bont. Bijna een kwart appt weleens vanachter het stuur.

Het verkeer raast over de A12 langs Shell-tankstation De Schaars bij Arnhem. Driebaans heen, driebaans terug. Onverwacht komen een paar zwaailichten en sirenes langsrijden. Het verkeer blijft gevaarlijk.

Appen en bellen achter het stuur maakt het nog gevaarlijker. Dik 10 procent van de autorijders maakt zich weleens schuldig aan niet-handsfree bellen, zo leert een vrijdagochtend gepubliceerd CBS-rapport.

Een op de acht automobilisten stuurt appjes

Handsfree telefoneren is wettelijk toegestaan. Toch vindt 40 procent van de automobilisten ook dát gevaarlijk. Mannen zijn tijdens het rijden vaker met hun telefoon bezig dan vrouwen, jongeren vaker dan ouderen.

Bijna in de sloot

Fenny Bakker (50) uit Emmen –fel rode broek, jas in tijgerprint– rijdt 50.000 kilometer per jaar. De directeur van een tandartsorganisatie uit Drenthe is –met vijf dames én een gehuurde Ford Tourneo-bestelbus– op pad naar een Dentaldepot. Voor de inkoop.

Appen doet ze nooit. „Twee jaar geleden ben ik in Sleen bijna de sloot ingereden. Dat is heel erg schrikken. Sindsdien doe ik het nooit meer.” Ze zet haar tas –met telefoon– bewust achterin de auto. „Dan kan ik er niet bij.” Een door de overheid ingesteld appverbod onderweg juicht ze toe.

Appen onderweg moet worden aangepakt, stelt Jelle Algra (36) uit Drachten. Ook hij vindt een verbod om te appen geen enkel probleem. „Lastig, maar dat moet je ervoor over hebben. Je bent gewoon afgeleid als je appt.”

De vertegenwoordiger van koffieproducent Moccad’or –60.000 kilometer per jaar in z’n Peugeot 3008– maakt onderweg „stiekem” weleens gebruik van de app, bekent hij eerlijk. „Alleen lezen, niet sturen.” Minder erg is het niet, geeft hij toe. „Je mist gewoon dingen in het verkeer.”

Schoorsteenveger Frits de Vries (45) uit Enschede appt niet onderweg. Niet meer. „Het heeft me veel geld gekost. Twee keer 230 euro boete.” Hij kijkt zuur. „Daardoor leer je het wel af.” Appen is verleidelijk. En gevaarlijk. „Soms moet je bovenop de rem.”

Jack Wouters (46) uit Didam pleit voor zware celstraffen bij het veroorzaken van een ongeluk door appen of bellen. „Een jaartje of tien. En het rijbewijs afpakken. De straffen nu zijn om te lachen.”

BOB-actie tegen smartphone

Nederland heeft een BOB-campagne nodig tegen smartphonegebruik achter het stuur, stelt José de Jong van Veilig Verkeer Nederland (VVN). ,,De situatie is ernstig.”

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is vorig jaar met acht toegenomen naar 628, onder meer door appen en bellen achter het stuur. Een ingrijpende gedragsverandering, waarin iedereen altijd en overal à la minute bereikbaar denkt te moeten zijn, is nodig, stelt VVN. „Die sociale druk moet eraf.”

VVN ziet mogelijkheden voor een mentaliteitsverandering via een BOB-campagne tegen appen in de auto. „Bij alcohol achter het stuur is het ook gelukt. Nu wordt een BOB gewaardeerd, vroeger was je een sukkel.”

De verkeersorganisatie juicht initiatieven toe om appen onderweg technisch onmogelijk te maken. Een totaalverbod vindt VVN te ver gaan. „Misschien als laatste mogelijkheid. Het niet-appen achter het stuur moet vooral tussen de oren komen te zitten.”