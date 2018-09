Appeltaart redde grootste site van Nederland

Zeven appeltaarten per maand. Die waren jaren geleden nodig om de toen grootste site van Nederland in de lucht te houden. Startpagina.nl dreigde namelijk te bezwijken onder zijn eigen succes. De appeltaarten werkten en Startpagina viert zaterdag zijn twintigste verjaardag. „Ik ben trots dat het nog bestaat en dat het nog succesvol is. Weinig initiatieven van toen zijn er nog, zo’n 90 procent van de sites is verdwenen”, zegt oprichter Durk Jan de Bruin.

De Bruin begon Startpagina voor mensen als zijn vader, mensen die online actief waren maar hun weg nog niet zo goed konden vinden. „Internet was in die tijd niet zo wijdverbreid als nu, je moest inbellen met een modem dat heel traag was. Er was nog geen Google, mensen wisten niet wat ze moesten doen. Het was als een bibliotheek na een aardbeving, alles lag door elkaar. Ik ben het gaan rubriceren. Startpagina was een afstandsbediening voor het internet, ik hielp waar mensen naartoe konden gaan.”

Aanvankelijk was het hobbywerk. „Ik had een baan, ik werkte als internetadviseur. Als ik thuis was, ging ik aan Startpagina werken. Mijn enige bezoekers waren mijn vader en de secretaresse op mijn werk.”

Om zijn site onder de aandacht te brengen, ging De Bruin ver. „Ik ging naar bibliotheken in Haarlem en omgeving. Op elke computer heb ik Startpagina ingesteld als beginpagina. In computerwinkels deed ik alsof ik een computer wou kopen. Stiekem stelde ik Startpagina in. Op internetfora schreef ik dat ik een handige site had ontdekt. Ik kreeg veel bagger, maar ik zag de bezoekersaantallen stijgen.”

De site kreeg miljoenen bezoekers per maand, mede doordat veel mensen Startpagina als startpagina van hun browser instelden. „Het was een heel simpele pagina, heel licht qua data, maar we kregen veel verkeer. Onze host XS4ALL stuurde rekeningen van tienduizenden guldens per maand. Dat was bijna ons einde geweest.” De Bruin besloot naar XS4ALL te gaan. „Ik vertelde een zielig verhaal. Zij zeiden: we zien dat dataverkeer door de vingers als jij ons zeven appeltaarten per maand geeft. Ze waren anarchistisch, net als wij, en vonden onze site een leuk initiatief. Toen kon ik weer door.” Na verloop van tijd kon De Bruin leven van Startpagina.

De Bruin verkocht zijn bedrijf in 2000 aan uitgever VNU. Later kwam het bij Sanoma terecht. Hij mag niet zeggen hoeveel hij ervoor kreeg, maar het gaat volgens hem wel om tientallen miljoenen guldens.

Startpagina heeft inmiddels meer dan 6000 dochterpagina’s. Er zijn speciale sites voor bijvoorbeeld occasions, zorgverzekeringen en babyvoeding, maar ook voor onderwerpen als Bolsward, Cavalier King Charles-spaniëls en Kim Holland.