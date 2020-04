‘Appathon’ om coronavirus te bestrijden van start

Zeven geselecteerde teams presenteren dit weekeinde hun voorstellen voor zogenoemde corona-apps. De bedrijven en nonprofitorganisaties met plannen om het bron-en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken worden daarna bevraagd door een groep deskundigen.

De app moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zeven ‘finalisten’ zijn geselecteerd uit honderden geïnteresseerden.

De ‘appathon’ die zaterdag en zondag wordt georganiseerd, is door iedereen online te volgen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt ook het advies van het publiek mee te willen nemen in de beoordeling van de apps.

Na de feedback op de presentaties die zaterdag worden gehouden, zal de dag worden afgesloten met nieuwe presentaties. De app-ontwikkelaars zullen in de nacht door moeten werken om zondag met verbeteringen te komen. Op zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met einddemonstraties van de teams. Later in de week moet duidelijk worden hoe de apps er precies uit gaan zien.