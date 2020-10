Appartementen ontruimd in Oosterhout na brand in parkeergarage

Een appartementencomplex in Oosterhout (Noord-Brabant) is zaterdagochtend deels ontruimd nadat er brand was ontstaan in de onderliggende parkeergarage. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal.

De brandweer is er met veel materieel. Er hangt veel rook.

De brandweer laat weten dat de auto die in brand is gegaan, geen elektrische auto is. Eerder al waarschuwde Brandweer Nederland Brandweer voor de gevaren van parkeren en opladen van elektrische auto’s in parkeergarages. Die gebouwen zouden niet zijn berekend op een felle brand van een elektrische auto en ook zou het blussen moeilijker zijn.