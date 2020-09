Bij een verzorgingstehuis aan de Beuckelaerstraat in Sint Annaparochie in Friesland zijn vanwege een brand meerdere appartementen ontruimd. De brandweer was vanwege een brandmelding met meerdere eenheden uitgerukt.

De brandweer meldt dat de brand onder controle is, maar dat er grote rookontwikkeling was. Daarom zijn meerdere appartementen ontruimd.