Een appartementencomplex aan de Vredehofstraat in Soest is rond 04.30 uur ontruimd vanwege een uitslaande brand in een van de woningen. Volgens RTV Utrecht zijn bewoners van de tweede, derde en vierde verdieping van het gebouw geëvacueerd.

De brandweer heeft meerdere voertuigen ingezet om de brand te kunnen bestrijden.