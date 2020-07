Een appartement in een flatgebouw in Eindhoven is vrijdagavond volledig uitgebrand, meldt de brandweer Brabant-Zuidoost. In het verwoeste appartement zijn geen slachtoffers aangetroffen.

De uitslaande brand werd vroeg in de avond gemeld in het flatgebouw aan de Maalakker. Het vuur was door de inzet van drie blusvoertuigen en een hoogwerker snel onder controle. Een tweede appartement is flink beschadigd door de brand. De getroffen bewoners worden opgevangen.