App neemt twijfels over voeding tijdens zwangerschap weg

Mag je als zwangere vrouw brie eten? En hoe zit het met tiramisu? Voor vrouwen die twijfelen over wat ze wel en niet kunnen eten tijdens de zwangerschap is er voortaan de speciale app ZwangerHap.

De gratis app is ontwikkeld door het Voedingscentrum. Zwangere vrouwen zoeken nu vaak via internet op wat ze wel en niet mogen eten. Maar die informatie is volgens de voorlichtingsorganisatie soms tegenstrijdig.

„Daar kun je als zwangere onzeker van worden,” zegt woordvoerder Patricia Schutte van het Voedingscentrum.

Geel uitroepteken

De nieuwe app moet die onzekerheid wegnemen. „Je ziet snel van duizenden producten of je ze mag eten. En de informatie komt van een betrouwbare bron.”

Er zijn genoeg producten waarover misverstanden bestaan. Neem bijvoorbeeld brie. Wie deze kaas invoert in de app, krijgt een geel uitroepteken te zien met de woorden ‘Let op’.

Verhitte melk

„Als zwangere mag je brie eten, maar die moet dan wel gemaakt zijn van gepasteuriseerde of verhitte melk. Brie die gemaakt is van rauwe melk, kan schadelijke bacteriën bevatten”, aldus Schutte.

Bepaalde vissoorten kun je als zwangere maar beter mijden. Zo is het niet slim om tonijn in blik te eten. Tonijn is een roofvis, en daar kunnen schadelijke stoffen als kwik en dioxine inzitten, die gevaarlijk zijn voor ongeboren baby’s. „Kies liever voor een ander soort vis, bijvoorbeeld sardines of zalm.”

Ook salami staat op de verboden lijst. Al kan een klein stukje op een pizza weinig kwaad. „Zolang je het maar goed verhit”, relativeert de woordvoerder. „In een oven gaan bacteriën wel dood.”

Koffiedrinkers

Goed nieuws voor de koffiedrinkers onder ons: een bakje koffie drinken is geen probleem tijdens de zwangerschap. Waarop dan wel weer een waarschuwing volgt die voor de echte liefhebbers minder aangenaam is: „Maar drink met mate, maximaal één kopje koffie per dag.”

ZwangerHap biedt ook hulp bij zwangerschapskwaaltjes. Last van misselijkheid? Dan luidt het advies om gedurende de dag steeds kleine porties te eten. En direct bij het opstaan iets te eten en drinken.

Nu maar hopen dat je dat binnenhoudt.