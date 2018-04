App moet treinreiziger aan zitplaats helpen

Op het perron wachten op de trein en vervolgens kunnen instappen in een rijtuig met vrije zitplaatsen, ook wanneer andere treinstellen overvol zijn. De Nederlandse Spoorwegen gaan reizigers via de reisplanner-app helpen bij het vinden van een stoel.

Wie tussen Arnhem, Nijmegen en Den Bosch met de trein reist, kan als eerste gebruik maken van de app zitplaatszoeker. Die laat aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje zien hoe groot de kans op een zitplaats is en in welk rijtuig ze te vinden zijn.

Het gaat om een proef: „Het traject Arnhem-Den Bosch is bewust gekozen: het komt vaak voor dat reizigers aan één kant van de trein moeten staan, terwijl er aan de andere kant nog zitplaats is.” Uit onderzoek onder conducteurs blijkt dat in 30 procent van de treinen reizigers staan terwijl verderop nog zitplaatsen zijn.

Zitplaatszoeker werkt onder meer door middel van sensoren die het gewicht per rijtuig meten.