„App moet kraamzorg rompslomp besparen”

In Nederland loopt de komende weken een proef met een app die precies bijhoudt hoeveel uur kraamzorg er is afgenomen. De applicatie zou veel administratieve rompslomp kunnen voorkomen dankzij de blockchaintechnologie, bekend van de bitcoin.

Dat maakte Zorginstituut Nederland donderdag bekend. Het gebruik van een app met blockchain betreft een proef van een paar maanden. In zo’n vijftig jonge gezinnen gaan kraamverzorgers met het systeem werken. Als de proef slaagt, kan de technologie worden gebruikt bij alle vormen van zorg waarbij er met de registratie van uren wordt gewerkt. Zoals ouderenzorg of gehandicaptenzorg.

Voor de praktijkproef houden kraamverzorgers en jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone met de app Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. Ze heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar budget.

„In de oude situatie moest er nog een nacontrole van een declaratie plaatsvinden. Dan werd aan de patiënten gevraagd of zij de zorg ook echt hadden ontvangen. Nu controleert de patiënt dat zelf via de app en pas daarna wordt de zorg gedeclareerd”, zegt Dennis Verschuren, woordvoerder van VGZ, tegen Het Financieele Dagblad. VGZ hoopt niet alleen de administratieve druk voor zorgverleners te verlichten, maar ook kosten te kunnen besparen.

Volgens Jeroen van Megchelen, CEO van het bedrijf Ledger Leopard, dat het systeem heeft gebouwd, zou een kraamorganisatie met twintig man personeel één fte kunnen besparen met de applicatie.

De proef met blockchaintechnologie komt van het Zorginstituut, zorgverzekeraar VGZ en drie kraamhulpbureaus.

Het Zorginstituut onderzoekt of het gebruik van blockchain op termijn ook mogelijk is bij het elektronisch patiëntendossier of het persoonsgebonden budget.