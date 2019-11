App GIVO maakt geldloos betalen in Heerde mogelijk

Inwoners van de gemeente Heerde kunnen binnenkort geldloos betalen met de app GIVO. Heerde draait vanaf 9 november een landelijke pilot van de app. Als GIVO goed bevalt, haken in het voorjaar van 2020 meer gemeenten aan.

Met de app GIVO kunnen inwoners van de gemeente Heerde producten en diensten met elkaar ruilen en op die manier geldloos betalen. Yasemin Cegerek (41) is wethouder Circulaire Economie in de gemeente Heerde. Ze hoopt dat veel inwoners zich aanmelden voor de pilot die drie weken duurt.

Wat kunnen inwoners van de gemeente Heerde met de app GIVO?

„GIVO is een app voor geldloos betalen. Mensen kunnen producten, goederen en diensten via de app aanbieden in ruil voor iets anders. Zo kan iemand die oppas nodig heeft een dienst ruilen met iemand die naar de huisarts gebracht moet worden. De app verbindt diensten dus aan elkaar. Daarbij heeft de app ook een sociale kant: ze brengt inwoners van Heerde bij elkaar. GIVO is bovendien een makkelijke en veilige manier om mensen met elkaar in contact te brengen. Geïnteresseerden moeten zich eerst inschrijven en er kijkt een beheerder mee.”

Waarom is deze app nodig?

„We gooien met z’n allen veel te veel weg. Gelukkig brengen mensen spullen soms naar de kringloop, maar nog heel vaak komen ze bij de milieustraat terecht. Daarnaast hebben veel mensen spullen liggen die ze maar zelden gebruiken en best een keer kunnen uitlenen. Wij vinden het als gemeente belangrijk om producten en grondstoffen zo lang mogelijk goed te gebruiken of te hergebruiken; dat levert winst op voor het milieu en voor de portemonnee.”

De gemeente Heerde start met de pilot. Hoe gaat het daarna verder?

„Tijdens de pilot kijken de makers van de app of alles goed werkt. Gebruikers vullen na afloop een korte vragenlijst in. Na die drie weken gaan de makers van GIVO hard aan de slag om de app te verbeteren zodat een aantal andere steden in het voorjaar van 2020 ook als proef de app kunnen gebruiken. Als de app goed bevalt, wordt deze breder ingezet.”

Wat gaat u zelf aanbieden of vragen in de app?

„Omdat ik niet in Heerde woon, twijfel ik of ik mij kan inschrijven. Als dat wel kan, wil ik een aantal tassen aanbieden. Ik heb er best veel, maar waarom eigenlijk? Doorgaans gebruik ik er maar twee. Verder zou ik er speelgoed op willen zetten van mijn zoontje van zes jaar. Hij heeft veel speelgoed waar hij niet meer mee speelt. Ik zou die spullen kunnen aanbieden in ruil voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen of het brengen van mensen naar de huisarts of het ziekenhuis.”

