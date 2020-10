‘App Coronamelder voldoet nog niet aan privacyeisen’

De CoronaMelder, de app van het ministerie van Volksgezondheid die gebruikers moet waarschuwen als zij recent in de buurt kwamen van iemand met het coronavirus, voldoet nog niet aan de eisen rondom privacy. Dat stellen onder meer privacy-organisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten en mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die de app onder de loep namen.

Meer dan veertig experts formuleerden afgelopen april tien uitgangspunten waaraan zo’n app zou moeten voldoen. Hoewel de app volgens de privacy-organisaties technisch goed is ontworpen en er veel aandacht is voor gebruikersgemak en privacy, schiet deze volgens hen toch nog te kort. Zij stellen onder meer dat een randvoorwaarde bij de app zou moeten zijn dat een gebruiker zich na een melding direct kan laten testen. Nu in dat geval slechts wordt geadviseerd tien dagen thuis te blijven, noemen de organisaties de meerwaarde van de app „nihil”.

Verder hekelen de organisaties dat het ministerie zich bij de bouw van de app „afhankelijk heeft gemaakt van twee dominante techreuzen”, Google en Apple. „Zij bepalen hoe de technologie werkt en hebben daarmee grote invloed op de effectiviteit van de app. Zij bepalen ook wanneer de onderliggende code van de CoronaMelder weer wordt weggehaald”, aldus Tijmen Wisman van Platform Burgerrechten.

Dinsdag werd de wet over de app aangenomen in de Eerste Kamer. Komende zaterdag wordt hij landelijk geïntroduceerd.