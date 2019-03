„Apotheker moet zuinig blijven met de pil”

De leveringsproblemen met de anticonceptiepil zijn nog niet helemaal opgelost. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers nogmaals om maximaal voor drie maanden de pil aan hun klanten mee te geven. Dit om het risico op tekorten te verkleinen.

De voorzorgsmaatregel geldt tot en met 31 mei en is een verlenging van een begin februari afgegeven advies. Het CBG ontving via een meldpunt meldingen van een aantal geneesmiddelenbedrijven die aangeven in kleinere of onvoldoende hoeveelheden te kunnen leveren.

De leveringsproblemen komen volgens de geneesmiddelenbedrijven door een vertraging in de kwaliteitscontrole. Het is nog onbekend wanneer firma’s die nu door hun voorraad heen zijn weer voldoende kunnen leveren. Omdat sommige merken van de anticonceptiepil niet geleverd kunnen worden, kan het zo zijn dat vrouwen tijdelijk een ander merk anticonceptiepil krijgen bij de apotheek.