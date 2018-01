APK-inspecteur krijgt taakstraf voor ongeluk

Een dertigjarige APK-keurmeester uit Leerdam is voor het aanrijden van een fietser veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De man reed met beslagen ruiten waarbij hij een fietser van rechts niet zag en aanreed.

Bij de aanrijding in Herwijnen (Gelderland) raakte de fietser zwaargewond. Volgens de rechtbank had de man, zeker gezien zijn functie, beter moeten weten dan met beslagen ruiten te rijden. Daarbij nam hij ook nog de binnenbocht. Naast de taakstraf krijgt de inspecteur een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. Een definitief rijverbod vond de rechtbank in Arnhem een te zware straf, omdat de man voor zijn werk afhankelijk is van zijn rijbewijs.