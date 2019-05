Apeldoorns sloopbedrijf maand stilgelegd

Een Apeldoorns sloopbedrijf mag vanaf deze vrijdag een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. Het bedrijf is al achttien keer beboet voor asbestovertredingen. De Inspectie SZW kan een bedrijf stilleggen als dat vaker dezelfde fout maakt.

Het bedrijf verwijderde het asbest niet op de de correcte manier. Dat heeft de inspectie vastgesteld in 2011, twee keer in 2013, in 2017 en in december vorig jaar. Na de overtreding in 2017 was het bedrijf gewaarschuwd dat het niet nóg een keer moest gebeuren. Maar in december zag een inspecteur dat het asbestverwijderen weer niet op een goede en veilige manier ging.

Het bedrijf mag van de Inspectie SZW vrijdag nog voor één project wat afrondend werk doen.