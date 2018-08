De man die woensdagavond direct na de dodelijke steekpartij in Arnhem werd opgepakt, is 23 jaar en komt uit Apeldoorn. Over zijn mogelijke motief heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De man werd aangehouden in een appartement aan de Kortlandplaats. Buiten de flat lag het lichaam van het slachtoffer, een 53-jarige man uit Arnhem.

De verdachte had zelf ook lichte verwondingen. Hij is behandeld in het ziekenhuis en daarna in een politiecel gezet. Het politieonderzoek is in volle gang.