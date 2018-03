Apeldoorner steekt drie mensen neer

Drie mensen zijn dinsdagavond neergestoken op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. In verband daarmee is een 32-jarige man uit Apeldoorn opgepakt.

Het eerste slachtoffer reed op zijn snorfiets toen er ineens iemand voor hem sprong. Deze man eiste de snorfiets op, maar toen de berijder die weigerde af te staan werd hij neergestoken.

De verdachte probeerde hetzelfde bij een tweede snorfietser. Ook deze weigerde zijn snorfiets af te geven en kreeg messteken. Het slachtoffer kon wegkomen en reed direct naar het ziekenhuis.

De verdachte sprak daarna een automobilist aan. Hij dwong de bestuurder uit de auto te stappen, stak op deze man in en ging ervandoor.

De politie heeft de verdachte via camerabeelden kunnen opsporen en aanhouden. Ook het mes is gevonden. Alle slachtoffers zijn behandeld in het ziekenhuis en zijn niet in levensgevaar.