Apeldoorn zoekt oplossing voor aankomst Sint

Apeldoorn is samen met de NTR druk op zoek naar een oplossing voor de aankomst van Sinterklaas op 16 november van dit jaar. De gemeente heeft namelijk geen watergang die breed genoeg is voor Pakjesboot 12.

Een mogelijke oplossing zou het kleine Vliegveld Teuge kunnen zijn, maar dat ligt ver van het centrum van Apeldoorn. Een ander alternatief waarover wordt nagedacht is de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. De stoomtreinen rijden in het toeristenseizoen dagelijks op en neer tussen het centrum van Apeldoorn en Dieren.

Het is al eerder gebeurd dat Pakjesboot 12 te groot was voor de intocht. Toen zijn kleinere schepen gebruikt. Maar Apeldoorn heeft behalve het smalle Apeldoorns Kanaal nauwelijks water.

Apeldoorn trekt maximaal 600.000 euro uit voor de intocht van de Sint. De gemeente wil de zwartepietendiscussie te vermijden door over ‘helpers’ van Sinterklaas te spreken. Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden is niet van plan eventuele demonstraties te verbieden. „Iedereen mag zijn mening uiten, maar we maken wel goede afspraken vooraf.”