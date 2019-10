Apeldoorn wordt vuurwerkvrij

Apeldoorn heeft de primeur als eerste vuurwerkvrije gemeente in Nederland. Donderdagavond werd een motie voor een algeheel afsteekverbod voor particulieren door een ruime meerderheid in de raad aangenomen.

Eerder bleek al dat het plan kon rekenen op een meerderheid in de raad. De motie was ingediend door CDA-raadslid Hessel Dooper en ondertekend door D66, Partij voor de Dieren, SGP, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS en de Verenigde Senioren Partij (VSP).

De afgelopen jaren zorgde de jaarwisseling in Apeldoorn geregeld voor overlast, letsel en schade. De discussie over een vuurwerkverbod speelde al langer.

Onderzoek van het college onder de inwoners van Apeldoorn bracht het proces in een stroomversnelling. Het onderzoek wees uit dat 70 procent van de inwoners voor het invoeren van meer vuurwerkvrije zones is; 58 procent van de inwoners voelt voor een algeheel vuurwerkverbod.

Petitie

Voorafgaand aan de raadsvergadering overhandigde Apeldoorner Rick Memelink een petitie voor het behoud van het vuurwerk aan waarnemend burgemeester Petra van Wingerden. De petitie was toen door ruim 2000 mensen ondertekend.

De VVD hamerde er tijdens de vergadering op dat inwoners van Apeldoorn niet op een vuurwerkverbod zitten te wachten. Volgens raadslid Tim Kamphuis is een verbod niet te handhaven. „Laten we kijken naar een andere manier om de overlast terug te dringen.”

Plaatselijke partij Lokaal Apeldoorn kantte zich eveneens tegen de motie. „Iedereen moet zelf de keus hebben wel of niet vuurwerk af te steken”, aldus raadslid Arjan Steenbeek. Volgens hem is het „voorbarig” om vooruit te lopen op het landelijke vuurwerkbesluit.

Raadslid Jarin van der Zande (ChristenUnie) benadrukte dat vuurwerk ook schade kan toebrengen aan mensen die het zelf niet afsteken. Bovendien is een groot deel van de bevolking voor zo’n verbod, aldus Van der Zande.

Partijen SP en Gemeentebelangen uitten kritiek. Fractievoorzitter Antoon Huigens (Gemeentebelangen) noemde de motie een „fopspeen” omdat deze de verkoop en het transport van vuurwerk niet aanpakt. SP-raadslid Henri Kerkdijk bepleitte te wachten op de landelijke regels. „Apeldoorn hoeft niet voorop te lopen.”

Zorgvuldigheid

Het college reageerde terughoudend op de plannen. Wethouder Wim Willems vroeg om meer tijd om tot een goede afweging te komen. „Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. We weten nog niet of dit verbod handhaafbaar is, en wat het gevolg is van een vuurwerkverbod terwijl vuurwerk nog wel verkocht mag worden.”

Willems verzocht de indieners de motie nog even aan te houden; geen van de initiatiefnemers voelde daar voor. De motie werd aangenomen met 22 stemmen voor en 15 tegen. De uitvoering is nog wel afhankelijk van het Vuurwerkbesluit dat minister Van Engelshoven in november neemt.