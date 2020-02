Apeldoorn wacht gesprek met Defensie over verhuizing af

Apeldoorn wacht een gesprek met Defensie af over voorbereidingen om de verhuizing van het korps Mariniers naar de kazerne Nieuw-Milligen in die gemeente mogelijk te maken. Tot nu toe heeft de gemeente alleen technische informatie geleverd voor een locatiestudie. Apeldoorn heeft verder geen stem gehad in besluitvorming in Den Haag.

Zo reageert burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn op het besluit van het kabinet om de verhuizing van de mariniers naar Zeeland af te blazen. „Het korps uit Doorn lijkt op termijn naar de kazerne Nieuw-Milligen te verhuizen”, schrijft hij in een reactie.

Heerts kan de teleurstelling in Zeeland goed invoelen, stelt hij. Hij begrijpt dat het onderwerp verhuizing gevoelig ligt. „Het niet doorgaan van een verwachte en graag geziene ontwikkeling is voor Zeeland een bittere pil.” Apeldoorn zal wel meehelpen om de verhuizing naar Nieuw-Milligen mogelijk te maken.