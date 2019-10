Apeldoorn voor totaalverbod op consumentenvuurwerk

In de gemeente Apeldoorn mag tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. De komende jaarwisseling zullen er vuurwerkvrije zones in de gemeente zijn.

Een meerderheid in de Apeldoornse raad is voorstander van deze maatregel, aldus De Stentor donderdag. Daarmee zou Apeldoorn de eerste vuurwerkvrije gemeente worden.

Vorige week was het niet duidelijk of er een akkoord zou komen over een vuurwerkverbod. CDA, PvdD en D66 dienden afzonderlijk moties in. Na overleg gingen deze moties van tafel en werd een nieuwe gezamenlijke motie geformuleerd.

Hierin roepen de partijen de burgemeester op om vanaf de jaarwisseling van 2020-2021 een totaalverbod in de gemeente Apeldoorn op het afsteken van consumentenvuurwerk in te stellen en bij de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te voeren.

De motie kan op steun rekenen van SGP, ChristenUnie, GroenLinks, 50-Plus en VSP. Samen met het CDA, PvdD en D66 is dat een duidelijke meerderheid van de gemeenteraad.

De steun voor een afsteekverbod werd gepeild door middel van een enquête. Daarin gaf 58 procent van de ondervraagden aan voor een totaalverbod te zijn. Het plan is nog wel afhankelijk van het Vuurwerkbesluit dat milieuminister Van Nieuwenhuizen waarschijnlijk in november neemt.

Donderdagavond vergadert de raad over het voorstel.