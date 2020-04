Apeldoorn voert dit jaar nog geen vuurwerkverbod in

Apeldoorn krijgt dit jaar nog geen totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Dat was wel de bedoeling, maar door de coronacrisis zijn de plannen gewijzigd, aldus de gemeente dinsdag.

Een raadscommissie zou alternatieven voorbereiden voor de komende jaarwisseling. Om op ideeën te komen zou een bijeenkomst gehouden worden. Maar door de maatregelen tegen verspreiding van het virus kan de bijeenkomst niet doorgaan en ligt de plannenmakerij stil.

De gemeenteraad heeft besloten om volgend jaar verder te gaan met de plannen voor een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk. De voor een vuurwerkverbod noodzakelijke wijziging van de algemene plaatselijke verordening (apv) is ook doorgeschoven naar 2021.

Rotterdam heeft al een totaalverbod. De Nijmeegse gemeenteraad heeft daar onlangs ook toe besloten, maar in die stad moet het nog wettelijk geregeld worden. In Amsterdam is een meerderheid van de raad voor een totaalverbod.