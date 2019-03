Apeldoorn verplaatst Boomfeestdag om klimaat

Apeldoorn, de gemeente waar in 1957 de eerste Boomplantdag werd georganiseerd, verplaatst het evenement naar het najaar. Aanleiding is de klimaatverandering. „De laatste jaren is er steeds een lang, droog voorjaar en een droge zomer en dat overleven de net aangeplante kleine boompjes niet”, aldus de gemeente.

De Nationale Boomfeestdag is woensdag. Er zijn al meer gemeenten die ditmaal een andere datum kiezen, omdat de grond door de hevige regen van de laatste week te drassig is. Apeldoorn kiest echter definitief voor het najaar. „Zodat aangeplant groen ook groener kan worden”, zegt verantwoordelijk wethouder Mark Sandmann.

Apeldoorn gaat in november drie zogenoemde ‘tiny forests’ aanplanten. Dat zijn kleine bosjes in woonwijken. Basisscholen kunnen die bosjes adopteren en ervoor zorgen. Apeldoorn zorgt bij elk bosje voor een buitenlokaal waar kinderen les kunnen krijgen over de flora en fauna in het buurtbosje.