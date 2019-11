Apeldoorn plaatst poortjes bij komst Sint

Voor de veiligheid plaatst de gemeente Apeldoorn in de nacht van vrijdag op zaterdag op veertien plekken in het centrum poortjes, waar bezoekers van de landelijke intocht van Sinterklaas doorheen moeten lopen.

Op wegen die naar de route van Sinterklaas leiden plaatst de gemeente wegblokkades om „wat voor incidenten dan ook” te voorkomen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Toegangswegen naar de Apeldoornse binnenstad en het centrum zelf zijn zaterdag tot na de intocht van Sinterklaas afgesloten voor verkeer. Er gelden omleidingsroutes, ook naar parkeerplaatsen. Ook fietsers kunnen er vanaf 09.00 uur zaterdagmorgen niet meer langs. De fiets- en voetgangerstunnel onder het NS-station gaat eveneens op slot. Sinterklaas arriveert zaterdag op het Apeldoornse station.

Langs de route van de intocht komen dranghekken te staan. Op drie plekken langs de route is plaats voor demonstranten die vóór Zwarte Piet zijn. Tot nu toe hebben zich daarvoor twee groepen gemeld, aldus de gemeente.

De gemoederen lopen in aanloop naar de intocht van Sinterklaas weer hoog op. Ondanks het geweld waar Kick Out Zwarte Piet (KOZP) afgelopen vrijdag in Den Haag mee te maken kreeg, laat de actiegroep in twaalf plaatsen van zich horen. Ook voorstanders van Zwarte Piet komen in actie, waaronder Pegida, Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit en de Nederlandse Volks-Unie.

Eerdere berichtgeving over dat KOZP eigen beveiliging zou regelen, kloppen niet.