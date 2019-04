Apeldoorn geschokt door dood vier mannen

De vier dodelijke slachtoffers van het ongeluk maandag op de snelweg A1 bij Deventer zijn Apeldoornse mannen van 22, 23, 23 en 25 jaar. Dat maakte de politie dinsdag bekend. In Apeldoorn is geschokt gereageerd.

De mannen zaten bij elkaar in de auto. De wagen raakte maandagochtend vroeg van de weg af, botste tegen een paal en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren kon de politie dinsdag nog niet zeggen.

Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden van Apeldoorn laat dinsdag weten dat ze „geschrokken is van het tragische ongeval”. De gemeente Apeldoorn heeft hulp aangeboden aan voetbalvereniging Columbia, waar twee van de vier mannen speelden. Ook de werkgevers van de slachtoffers, de Turkse moskee in Apeldoorn en amateurvoetbalclubs uit de regio reageren geschokt. Op de plek van het ongeluk langs de snelweg zijn bloemen gelegd.

Columbia organiseert dinsdagavond een herdenking voor de slachtoffers in het clubhuis. Voor de rest van de week zijn alle activiteiten van de voetbalclub afgelast. Of er in het weekeinde weer wordt gespeeld, wordt later besloten.