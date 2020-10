AP licht bedrijven voor over camera’s met gezichtsherkenning

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bedrijven voorlichting geven over het gebruik van camera’s met gezichtsherkenning. Veel bedrijven, zoals winkels of vervoersbedrijven, gebruiken de camera’s of willen dit gaan doen, terwijl het in de meeste gevallen verboden is. AP wil met de voorlichting dat het duidelijk wordt wanneer zulke systemen mogen worden ingezet.

AP heeft leveranciers en producenten van de camera’s gevraagd in welke sectoren het meeste belangstelling is, om te bepalen waar de voorlichting gegeven moet worden. Vooral winkels, sportclubs, evenementenorganisaties, vervoersbedrijven en gemeenten willen gebruikmaken van de gezichtsherkenningscamera’s.

Het gebruik van zulke zware beveiligingsmaatregelen is bijna nooit toegestaan, volgens AP. Het mag alleen als het een „zwaarwegend belang dient”. Winkelbeveiliging valt daar niet onder.

„Als we het land volhangen met zulke systemen, kun je continu gevolgd worden. Die camera’s nemen jou niet alleen op, die weten wie je bent”, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. „De camera’s kunnen jou herkennen als je bijvoorbeeld de slijter binnenstapt om een fles wijn te kopen en kunnen het ook registreren als je dat misschien wat vaker doet dan een ander. Dat is niet alleen een onprettig idee, het is in strijd met de wet.”