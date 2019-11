AOb: staking definitief van de baan

Ondanks de kritiek op onderwijsvakbond AOb is een landelijke onderwijsstaking woensdag definitief van de baan. „Na het convenant dat vrijdag gesloten is kan een landelijke staking juridisch niet”, zegt een woordvoerder van de grootste onderwijsbond van Nederland.

Desondanks is de kleinere onderwijsorganisatie Leraren in Actie alsnog van plan om te gaan staken. Individuele scholen kunnen besluiten om woensdag alsnog actie te voeren. Daardoor blijkt het vooralsnog onduidelijk voor veel ouders of hun kind wel of niet naar school kan.

Het hoofdbestuur van de onderwijsvakbond AOb komt zondag bijeen om te praten over het afblazen van de onderwijsstaking. „We gaan het hebben over hoe we omgaan met de leden die ontevreden zijn”, aldus de zegsman.

De leraren zouden woensdag gaan staken, maar omdat minister Arie Slob 460 miljoen euro toezegde besloten AOb en andere bonden vrijdag de staking te schrappen. De beslissing om niet te gaan staken, leidde tot veel onvrede onder leerkrachten. Daarom is besloten om tot het crisisberaad op zondag.

Leraren in Actie vindt het geld dat het kabinet extra vrijmaakt voor het onderwijs onvoldoende. Maar volgens AOb is dit het „maximale wat eruit te halen valt”.