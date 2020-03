AOb noemt schrappen examens ‘onvermijdelijk’

Onderwijsbond AOb vindt dat minister Arie Slob (Onderwijs) verstandig heeft gehandeld door de centraal schriftelijke eindexamens voor vmbo, havo en vwo in mei te schrappen vanwege het coronavirus. „Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

De AOb-voorzitter had eerder samen met de andere bonden en werkgeversraden overleg met de minister over de eindexamens. „Wij hebben daar de zorgen gedeeld die leven bij onze leden”, zegt Stolk. „Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en het onderwijspersoneel.”

De AOb stelt dat de minister door de eindexamens te schrappen, de scholen meer tijd geeft om de schoolexamens op een later moment af te nemen. Tot begin juni kunnen scholen hun schoolexamens afnemen. Scholen krijgen tijd om na te denken over hoe ze de schoolexamens gaan afnemen. De minister roept op dit zoveel mogelijk op afstand te doen, bijvoorbeeld met beeldbellen.