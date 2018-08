AOb: Alleen meer geld lost lerarentekort op

De ideeën die de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven vrijdag lanceerden om iets te doen aan het groeiende lerarentekort, zijn volstrekt onvoldoende. Dat betoogt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Slob en Van Engelshoven willen de ergste nood in onderwijsland lenigen door zij-instromers, deeltijdstudenten die nog op pabo zitten en werkloze leraren voor de klas te krijgen. Verheggen ziet daar niets in. „Er moet eenvoudig geld bij, en wel zo snel mogelijk. Om het werk weer aantrekkelijk te maken is het nodig dat leraren beter gaan verdienen en minder stress ervaren. Om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met de salarissen in het voortgezet onderwijs is nog 600 miljoen euro nodig”, aldus de AOb-voorzitter.

„Leraren verleiden meer te gaan werken, klassen nog groter maken, bevoegdheden overdragen aan stagiaires, het lost allemaal niks op en is niet goed voor de leraren of de kinderen die les krijgen.” Zij vindt dat minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) al op Prinsjesdag over de brug moet komen met meer geld. „Wanneer hij dan weer begint te vertellen over zijn zorgen zonder met extra geld te komen verliest hij zijn geloofwaardigheid.”

Slob en Van Engelshoven zeiden vrijdag dat de meeste scholen aan het begin van het schooljaar voor elke klas een leerkracht lijken te hebben gevonden, maar dat ze hun hart vasthouden voor de eerste griepgolf. „Een minister die zich zorgen maakt over griep onder leraren, in een land waar griep elk jaar de kop opsteekt, heeft echt een probleem”, sneert Verheggen.