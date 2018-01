ANWB waarschuwt wintersporter voor sneeuw

Wintersporters kunnen overlast ondervinden door hevige sneeuwval in het westen van Oostenrijk, het zuiden van Zwitserland en het oosten van Frankrijk. Veel dorpen daar zijn afgesloten van de buitenwereld. Het sneeuwt al meer dan 24 uur in het berggebied en ook dinsdag wordt sneeuw verwacht.

De ANWB waarschuwt wintersporters dat ze de komende dagen rekening moeten houden met de extreme weersomstandigheden. De meeste doorgaande wegen zijn redelijk goed begaanbaar, maar veel bergwegen zijn dichtgesneeuwd of wegens lawinegevaar gesloten. Ook rijden veel bussen en treinen niet. De A2 tussen Zwitserland en Italië is in beide richtingen afgesloten als gevolg van lawines. „Mensen moeten daar omrijden via de A12.”

Vanaf woensdag neemt de sneeuwval af en gaan de temperaturen omhoog. Daardoor neemt echter ook het gevaar voor lawines toe.