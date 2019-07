ANWB waarschuwt voor drukte op Europese wegen

De ANWB waarschuwt voor drukte op veel Europese wegen vanwege de start van de zomervakantie dit weekend. Vrijdagmiddag 5 juli sluiten de scholen in de regio Zuid en begint voor een miljoen mensen de vakantie. Ook in het noorden en midden van Duitsland, en in België, gaan de scholen voor een aantal weken dicht. Vakantiegangers die van plan zijn het weekeinde te vertrekken, moeten rekening houden met files.

In Duitsland wordt het vooral zaterdag druk op de wegen. De knelpunten zijn onder meer de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg, de A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg.

In Frankrijk valt de drukte vooralsnog mee. Wel kan het zaterdag vastlopen op de snelwegen rond Parijs, op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Spaanse grens en de A10 Parijs-Orléans.

In Zwitserland begint in acht kantons de zomervakantie. Bij de 15 kilometer lange St. Gotthardtunnel (A2) zal het druk worden. De wachttijd kan daar oplopen tot twee uur. Ook in Oostenrijk moeten automobilisten op sommige plekken geduld hebben.