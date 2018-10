ANWB verwacht vakantiedrukte op snelwegen

De regio’s midden en noord beginnen vrijdag hun weekje herfstvakantie en dat betekent een drukke avondspits, verwacht de ANWB.

De eerste files ontstaan al rond 13.00 uur. De grootste knelpunten zijn de A1 Apeldoorn - Hengelo, A12 Utrecht - Arnhem, A28 Utrecht - Zwolle en de A50 Apeldoorn - Arnhem - Eindhoven. De ANWB denkt dat na 19.00 uur de verkeersproblemen zijn opgelost.

De website van het Gewest Brussel (https://lez.brussels/nl). In een groot deel van de Belgische hoofdstad geldt een milieu- of lage emissiezone. Wie niet is geregistreerd riskeert een boete van 150 euro, ongeacht of de auto nu wel of niet aan de milieuvoorwaarden voldoet.

De registratie is gratis en is drie jaar geldig.