ANWB verwacht extra drukte door kou

De ANWB verwacht de komende dagen vaker te moeten uitrukken voor pechgevallen die mede veroorzaakt zijn door het koude weer. Volgens de weersverwachtingen wordt het de komende dagen steeds kouder. Begin volgende week vriest het waarschijnlijk ook overdag, en kan het kwik ’s nachts zakken tot onder min 10.

Tot en met zondag verwacht de automobielclub ongeveer 10 procent meer pechgevallen. Veel mensen vertrekken dan op wintersport. Zij doen er overigens goed aan hun accu nog even te laten doormeten, want „min 20 in bijvoorbeeld Oostenrijk is voor een Nederlandse accu best heftig”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Maandag, dinsdag en woensdag zet de Wegenwacht zeker veertig extra medewerkers in op de weg; dan worden 20 procent meer pechgevallen verwacht. Op een ‘normale’ dag helpen wegenwachten zo’n 3000 leden. Volgende week kunnen dat er wel 4000 worden, aldus de zegsman.

Ook op de alarmcentrales worden extra mensen ingezet.

Ouderen kunnen bij vrieskou extra zorg gebruiken