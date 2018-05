ANWB verwacht drukke woensdagavondspits

Het hemelvaartweekend leidt woensdag tot een drukke avondspits, verwacht de ANWB. Veel mensen hebben een lang weekeinde voor de boeg en vertrekken woensdag voor een korte vakantie. Populaire bestemmingen zijn het eigen land, België, Duitsland en Frankrijk.

Volgens de ANWB moeten weggebruikers rekening houden met files op de wegen rond en naar de Veluwe, zoals de A1, A28 en A50. Maar ook op de wegen naar het zuiden zoals de A2 en de A27 kan het verkeer het verkeer bumper aan bumper komen te staan. Ook verwacht de Verkeersinformatie van de ANWB drukte op de wegen naar de Friese meren en naar de kust.

Wie de grens overgaat komt in België terecht in files rond Antwerpen en Brussel en in Frankrijk op de snelwegen vanuit Parijs naar het westen en het zuiden. In Duitsland loopt het verkeer naar verwachting vast op de wegen naar de Oostzeekust en rond Frankfurt, Neurenberg en München. In Zwitserland is de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt.