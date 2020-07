ANWB: urenlange vertraging bij Karawankentunnel naar Slovenië

Vakantiegangers die via de Karawankentunnel van Oostenrijk naar Slovenië reizen, lopen volgens de ANWB urenlange vertraging op. De extra reistijd was zaterdagochtend al meer dan drie uur. Met name de grenscontroles hier zorgen voor een lange wachttijd, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.

De ANWB adviseert reizigers als alternatief de route door Italië te nemen langs Udine en Triëst. Vorig weekend was het ook al erg druk bij de Karawankentunnel.

Ook op de A7 in Frankrijk tussen Lyon en Avignon is vertraging. Bij Valence is de extra reistijd een uur.

De ANWB verwacht zaterdag veel verkeersdrukte, met name in Duitsland en Frankrijk, door recreatieverkeer en diverse werkzaamheden. Ook op de Nederlandse wegen moet het verkeer rekening houden met oponthoud. Vooral op de wegen in het oosten en zuiden van het land kan flinke vertraging ontstaan. Volgens de woordvoerster was het zaterdagochtend nog rustig op de Nederlandse wegen.