ANWB: stimuleer thuiswerk om spitsdrukte tegen te gaan

De ANWB ziet een sterke afname van files tijdens de spits dankzij het thuiswerken en wil daarom het positieve sentiment hierover benutten voor het terugdringen van drukte in de spits. Dat meldt de ANWB na onderzoek onder 2000 Nederlanders. Daaruit komt naar voren dat veel mensen die de afgelopen tijd vanwege de coronacrisis hebben thuisgewerkt, daarover positief zijn. Zeker drie op de vijf werkenden willen na de crisis twee of meer thuiswerkdagen behouden.

Werkgevers moeten daarom nu aan de slag gaan met een thuiswerkbeleid voor de periode na de coronacrisis, aldus de ANWB. Niet alleen om aan de wensen van de thuiswerkende medewerkers te voldoen, maar ook om files tijdens de spits te beperken en spitsdrukte in het openbaar vervoer weg te nemen. Mensen die geen alternatief hebben, kunnen zo comfortabel en zonder oponthoud reizen.

Slechts 21 procent van de ondervraagden wil weer elke dag naar kantoor. Van de mensen die al thuiswerkervaringen hebben, geeft 67 procent aan dat nog vaker te willen doen. Of dat ook mogelijk is hangt in hoge mate af van de houding en het beleid van de werkgever, aldus 71 procent.