ANWB: opbrengst vliegtaks naar verbeteren internationale treinen

De ANWB pleit ervoor om de opbrengst van de vliegtaks te gebruiken om internationale treinreizen aantrekkelijk te maken. Op vakantie met de trein kan op die manier een goed en duurzaam alternatief zijn voor een vliegvakantie, stelt de bond.

Volgens een schatting van het kabinet is de opbrengst van de belasting 200 miljoen euro per jaar. De Tweede Kamer neemt deze week een besluit over de invoering van een vliegtaks in Nederland. Het kabinet wil in 2021 een vliegbelasting invoeren maar is voorstander van een Europees systeem en heeft het onderwerp al eerder aangekaart bij de EU.

Goedkopere internationale treintickets kunnen volgens de ANWB een interessant alternatief worden voor de reiziger die duurzamer wil reizen. Vakantiegangers kiezen nu vaak voor minder klimaatvriendelijk vervoer omdat een treinticket in verhouding met vliegticket duurder is. Naast een lagere prijs voor een internationale treinticket gaat het volgens de ANWB ook om het verbeteren van internationale treinverbindingen, reistijd en comfort.

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat 54 procent van de leden vindt dat alternatieven voor korte vliegtuigreizen gestimuleerd moeten worden.