ANWB: ook lokale wegen slibben dicht

Het aantal files is in 2019 met 17 procent gestegen. Die files beperken zich niet alleen meer tot de snelwegen, maar inmiddels slibben ook de lokale en provinciale wegen dicht.

Dat concludeert de ANWB in De Telegraaf op basis van haar meest recente filecijfers, gemeten over het hele Nederlandse wegennet.

„Niet alleen tijdens de spitsuren nam de filezwaarte toe, ook overdag ondervond het verkeer het afgelopen jaar veel meer hinder van files. De cijfers over alle A- en N-wegen laten bovendien zien dat het probleem zich als een olievlek verspreidt en zich in steeds meer regio’s voordoet”, zegt ANWB-verkeersspecialist Arnoud Broekhuis. „Overdag stegen de files met liefst 40 procent.”

Ook constateert de ANWB dat automobilisten extra veel hinder ondervinden door kop-staartbotsingen in de file. „Met meer alertheid van de weggebruikers moet dat voorkomen kunnen worden”, meent Broekhuis.

Op de provinciale wegen is de N206 (Katwijk-Zoetermeer bij Leiden) met een toename van 48 procent de nieuwe nummer één. A4 (Amsterdam-Den Haag) is koploper geworden met 25 procent meer opstoppingen dan in 2018.