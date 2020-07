ANWB: Neem voldoende drinkwater mee als je in de auto stapt

„Neem voldoende drinkwater mee in de auto en drink daar van!” Dat zegt de ANWB nu veel mensen op pad gaan om van het mooie weer te genieten en er op veel wegen lange files staan. In totaal stond er rond het middaguur al meer dan 400 kilometer file, aldus de ANWB. Vooral richting de stranden en plassen is het druk.

De ANWB waarschuwt ook dat kinderen veel moeten drinken, omdat die snel uitdrogen in de hitte.

„Check voor vertrek de verkeersinformatie; niets erger dan in de brandende zon in de file staan!”, twittert de ANWB.