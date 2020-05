ANWB: meer mensen willen ov mijden na de coronacrisis

Ruim een derde van de Nederlanders (36 procent) wil na de coronacrisis vaker met eigen vervoer gaan reizen in plaats van met het openbaar vervoer. De fiets of e-bike wordt het vaakst genoemd als alternatief (27 procent), gevolgd door de auto (17 procent). Dat meldt de ANWB op basis van een eigen onderzoek.

Degenen die minder van het ov gebruik willen maken, vinden het te druk in trein, bus, metro en tram. „Met de fiets ben je in de buitenlucht en zit je niet met veel mensen in één ruimte. Er is minder kans om ziek te worden”’, zegt een van de ondervraagden.

De ANWB vindt het een goed idee als mensen vaker gaan fietsen of lopen. Als vervanger van de auto moeten dan wel kleine elektrische voertuigen sneller worden ingevoerd en goedgekeurd, zodat „de consument meer keuze heeft”. Ook moet de openbare ruimte, zoals het fietspad, beter worden ingericht op onder meer de speed-pedelec (een snelle elektrische fiets) en de e-step.