ANWB: maximaal 100 km wordt een uitdaging

Het wordt een uitdaging om mensen op de snelwegen maximaal 100 kilometer per uur te laten rijden. Dat zegt hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB.

„Ons wegennet is gemaakt om harder te rijden, dus veel mensen zullen eraan moeten wennen”, aldus Van Bruggen. „Het is voor de verkeersveiligheid daarom ook belangrijk dat het goed gehandhaafd gaat worden. Daarnaast moeten we er ook naar streven dat deze maatregel tijdelijk is. We pleiten daarom voor de verduurzaming van de auto. Dat is de echte oplossing voor het probleem. De elektrische migratie van het wagenpark zal met behulp van subsidiëring doorgezet moeten worden en de eerste- en tweedehandsmarkt van elektrische auto’s zal gestimuleerd moeten worden.”

In een peiling onder ANWB-leden staat 51 procent positief tegenover de verlaging van de maximale snelheid, 34 procent is negatief. „De helft van de leden ziet in dat het een belangrijke maatregel is voor het herstel van de natuur en dat er weer verder gebouwd kan worden.”